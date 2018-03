100 Jahre Panasonic: Vom Start-up zum Megakonzern

1918 mit drei Angestellten gestartet, expandierte die Firma rasant. 1925 wurden die Geschäfte auf ganz Japan ausgedehnt, ab 1929 stieg man mit der Matsushita Electric Works in immer mehr Geschäftsbereiche ein. Das Wachstum ging so rasant, dass man die Firma 1935 bereits in zwei Gesellschaften aufteilte, die in immer mehr Geschäftsbereiche einstiegen.