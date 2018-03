Glücksspiel-Mafia setzt auf Strom & Nebelgranaten!

Im Vorjahr 2800 Geräte beschlagnahmt

Alles Maßnahmen, die den Einsatzkräften zwar die Arbeit erschweren, laut einer aktuellen Bilanz aber nur bedingt wirken. Demnach wurde der Kampf gegen kriminelle Banden erfolgreich geführt: Bei 3000 Kontrollen (plus 67 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016) wurden im Vorjahr rund 2800 Automaten beschlagnahmt (plus 131 Prozent) und Geldstrafen um knapp 53 Millionen Euro ausgestellt (plus 68 Prozent).