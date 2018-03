Frau Minister, warum brauchen wir den Frauentag?

Die Frauenquote ist umstritten. Sind Sie dafür?

Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der staatsnahen Unternehmen liegt mittlerweile bei 46 Prozent. Das ist ein wirklich guter Schritt. Ich sage ganz dezidiert Ja zur Quote, aber es ist auch klar, dass 50 Prozent quer über alles drüber nicht machbar ist. Das gilt vor allem in die andere Richtung, etwa in Schulen oder im Pflegebereich.