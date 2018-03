Attacke auf Feuerwehrfrau: Fünf Jahre Haftstrafe

Der bullige Arbeiter kann es sich selbst nicht erklären: An jenem 18. März traf er in Bischofshofen (Sbg.) zufällig sein Opfer – 1,3 Promille hatte er intus. „Sie hat ihr Handy rausgeholt, da hab ich Panik gekriegt“, so der Familienvater. Nur einen Faustschlag und einen Fußtritt – wohlgemerkt mit einem Stahlkappenschuh – will er der Frau verpasst haben. Richter Albrecht Mandl zweifelte, hielt ein Foto des Opfers hoch: „Nur ein Schlag? Wie soll das gehen?“