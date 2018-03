Mutter ohrfeigt Lehrerin: Ein Jahr Haft

Der Vorfall hatte sich im März vergangenen Jahres in Mably nahe Roanne abgespielt. Nachdem sie eine Beule am Kopf ihrer Tochter entdeckt hatte, machte die Mutter die Lehrerin verantwortlich, verpasste ihr vor den Augen von Schülern und Eltern mehrere Ohrfeigen und riss sie am Schal und am Zopf. Die Lehrerin wurde nach dem Vorfall drei Tage krankgeschrieben.