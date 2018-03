Hier bereiten Einsatzkräfte den Ernstfall vor

Für die Übung gibt es ein Drehbuch, 150 Seiten stark, inklusive vieler Überraschungen für die Stabsstelle in der Bezirkshauptmannschaft. „Auch ich weiß nicht, was noch alles auf uns zukommt“, so die Bezirkshauptfrau und sie fügt hinzu: „Auch, wenn es nur eine Annahme ist, die Nerven sind bei allen spürbar angespannt.“ Umso wichtiger, dass Bezirkshauptmannschaft, Feuerwehren, Polizei, Rotes Kreuz, Bergrettung, das Österreichische Bundesheer und das Land Salzburg Hand in Hand und perfekt koordiniert agieren. Zwei Jahre lang wurde die Großübung geplant, sie soll für bundesweite Ausbildungen als wichtiges Lehrbeispiel dienen und endet erst am Donnerstag.