US-Gesetzesentwurf: Erst Geld, dann Pornos!

Porno-Konsumenten könnten in Rhodes Island bald zur Kasse gebeten werden. Denn geht es nach einem Gesetzesentwurf, sollen sexuelle Inhalte in dem US-Bundesstaat künftig blockiert und somit für Erwachsene nicht mehr abrufbar sein. Nur wer zahlt, soll in den Genuss der Erwachsenen-Unterhaltung kommen dürfen.