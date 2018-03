Patrick Mayrhofer: Michelangelo in Korea

Am 9. Februar 2008 arbeitete der Oberösterreicher als Elektroenergietechniker in einem Zementwerk in Niederösterreich, als ein Kollege eine falsche Leitung unter Strom setzte. Durch Patricks Körper strömten 6000 Volt. Schwerste Verletzungen an Händen und Beinen waren die Folge. Die rechte Hand konnte im AKH Wien nach zehn Operationen wiederhergestellt werden. Dabei transplantierte Prof. Oskar Aszmann den Ringfinger der linken Hand nach rechts, formte aus ihm einen heute voll funktionsfähigen Daumen. Die linke Hand konnten die Ärzte nicht retten. Nach dem Ok einer Ethikkommission erfolgte die Amputation am 22. Juli 2010. Danach erhielt Patrick die weltweit erste bionische Prothese in Form einer Roboterhand. Sie trägt den klingenden Namen Michelangelo, stammt aus dem Hause Ottobock und wurde an die verbliebenen Nervenenden des Unterarms angeschlossen. Durch Kommandos vom Gehirn kann Patrick die Prothese, die er über Nacht wie einen Handy-Akku aufladen muss, steuern und seitdem wieder allein den Alltag meistern. „Die Prothese ersetzt 90 Prozent einer gesunden Hand“, erklärt Mayrhofer, der mittlerweile für Ottobock als Trainer für Prothetik der oberen Extremitäten arbeitet.