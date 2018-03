Knapp am 100er - und doch bei null!

Sportlich startet die Meisterschaft aber quasi bei null. Nach dem Ausfall von Niki Mayr-Melnhof bei der Jänner-Rallye (bei der einige Kapazunder fehlten) fällt im Rebenland der eigentliche Startschuss. Und da darf auch der Mundl nicht fehlen! Denn nach einem Sponsorausfall eines seiner Schützlinge drückt der 14-fache Rekordsieger Raimund Baumschlager überraschend selbst in Leutschach im Skoda R5 aufs Gas. „Geplant sind in Österreich nur drei Läufe“, so der Rosenauer, der mit VW oder Skoda sonst nach Mexiko oder auf die Azoren jettet. „Aber wenn ich dabei bin, dann nicht, um nur mitzufahren“, zwinkert der Titelverteidiger in Richtung Gerwald Grössing