Autodiebe schlugen gleich vier Mal zu

Seit Dezember des Vorjahres wurden ihm vier Autos im Gesamtwert von rund 15.000 Euro gestohlen. Alle Fahrzeuge hatte der junge Mann in einer angemieteten Halle in Stegersbach untergestellt. „Ich vermute, dass es unter den Autodieben eine Liste gibt, wo welche Fahrzeuge zu holen sind und was sie wert sind“, so Tom H. Anders kann er sich die Sache nicht erklären. Er selbst war in den letzten Tagen auf zahlreichen Schrottplätzen unterwegs und entdeckt tatsächlich eines seiner gestohlenen Autos in Ungarn: „Ich hab mich aber nicht zu erkennen gegeben, in der Hoffnung auch die anderen Fahrzeuge zu entdecken. Erst dann will ich die Behörden einschalten“, so der verzweifelte Autobesitzer.“