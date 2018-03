„Koalition scheitern zu lassen, ist unvernünftig“

Da das umstrittene neue Gesetz zur Aufhebung des Rauchverbots eine Koalitionsbedingung für die FPÖ gewesen sei, habe man keine Wahl gehabt, als den Antrag auf eine Volksabstimmung am Dienstag abzulehnen. Er weist auf die drastischen Verschärfungen im Jugendschutz hin. So soll es künftig erst ab einem Alter von 18 Jahren möglich sein, Tabakwaren zu kaufen. Die bestehende Rauchverbotsregelung, was beispielsweise öffentliche Plätze betrifft, würde weiterhin bestehen bleiben. „Wir hatten noch nie so einen strengen Nichtraucherschutz wie jetzt, wenn das Gesetz in Kraft tritt“, so Nehammer.