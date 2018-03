Tirol: SPÖ im Koalitionspoker aus dem Rennen

Grüne: „Selbstaufgabe der SPÖ“

Die Grünen orteten eine „Selbstaufgabe“ der SPÖ und einen innerparteilichen Grabenkampf zwischen Blanik und Dornauer. Es gehe bei den Roten nicht um Inhalte, sondern um Posten. „Die SPÖ hat sich im Wahlkampf als ,neu‘ verkauft, aber der Lack ist schnell abgegangen“, so der Landtagsabgeordnete Gebi Mair. Blanik müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie im Wahlkampf und in den Sondierungen „unter falscher Flagge“ unterwegs gewesen sei, so Mair: „Die Segel waren bei ihr stets auf Opposition gehisst. Jetzt so zu tun, als wäre es an den Inhalten gescheitert, ist unanständig.“ Blanik habe immer in Lienz bleiben wollen.