Polizei deckt illegalen Waffenhandel auf

Auf die Spur des illegalen Waffenhandels war die Polizei in Toulouse in Frankreich gekommen. Daraufhin wurden die Behörden in Deutschland verständigt, von dort breiteten sich die Ermittlungen nach Österreich aus. In einem großen Bauernhaus im Bezirk Zwettl stießen die Ermittler etwa auf mehr als 100 Lang- und 21 Faustfeuerwaffen, mehr als 100 Stichwaffen und mehrere Tausend Schuss Munition. In Vorarlberg wurden bei Hausdurchsuchungen sechs Lang- und 26 Faustfeuerwaffen konfisziert. Zudem entdeckte die Polizei dort mehr als 200 Kilogramm Munition sowie Bargeld, nämlich 35.000 Euro sowie 40.000 Schweizer Franken (rund 34.000 Euro).