Drogen-Boom: Mehr Koks in Innsbrucker Abwasser

MDMA vor allem an Wochenenden

Die im Untersuchungszeitraum nachgewiesenen Mengen an Amphetamin, MDMA und Metamphetamin würden einen stabilen Verlauf zeigen. Auffällig sei, dass vor allem MDMA bevorzugt an Wochenenden und vor Feiertagen konsumiert werden. "Ecstasy ist eine Partydroge und wird primär an Wochenenden konsumiert, wogegen Amphetamin und Kokain einerseits im Rahmen einer Abhängigkeit täglich, andererseits aufgrund ihrer leistungssteigernden Wirkung auch im Berufsleben und damit auch an Arbeitstagen unter der Woche konsumiert werden", meint unter anderem Michael Willis, Leiter des Vorarlberger Kompetenz- und Behandlungszentrums für Suchterkrankungen Maria Ebene in Frastanz.