Platz sieben für ÖFB-Frauen bei Zypern Cup

Die 30-jährige Stürmerin ist nicht nur die Nummer eins der ewigen Einsatzstatistik, sondern auch Österreichs unangefochtene Rekordtorschützin. 52 Treffer hat sie auf ihrem Konto, bei ihren Einsätzen in den vier Partien auf Zypern ging sie aber leer aus. Viel wichtiger ist aber ohnehin, dass sie ihren Torjägerinstinkt nicht jetzt, sondern in der WM-Qualifikation wieder unter Beweis stellt. Am 5. April ist Serbien in der BSFZ-Arena in Maria Enzersdorf zu Gast, am 10. April Gruppenfavorit Spanien (jeweils 20.30 Uhr/live ORF Sport +).