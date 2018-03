Fußball-Hooligans stürmen und besetzen TV-Studio

Rund 40 Anhänger des griechischen Klubs PAOK Saloniki haben mit dem Eindringen in ein TV-Studio für Aufsehen gesorgt. Nachdem die Gruppe am Dienstag in die Räumlichkeiten des staatlichen Senders ERT 3 eingedrungen war, musste ein Sprecher fünf Minuten lang live auf Sendung ein Protestschreiben vorlesen. Dabei ging es um eine durch die nationale Liga verhängte Strafe.