„Dummys“ auf dem OP-Tisch

Zum Üben stehen verschiedene „Patienten“ mit einem Wert von je bis zu 80.000 Euro zur Verfügung: Ein Frühchen, ein Neugeborenes, ein Mann und eine Frau, die – wenn nötig – schwanger sein kann. Außerdem wurde eine Notfallaufnahme, ein OP-Saal (ein Training erfolgte sogar bereits am „Da Vinci Operationsroboter“) und eine Intensivstation nachgebaut. „Wirklich realistisch sehen die Manikins nicht aus“, gibt Prim. Trimmel zu. „Wichtige Faktoren wie etwa eine verfärbte, kalte oder warme Haut kann man an ihnen natürlich nicht beobachten. Trotzdem berichten die meisten Teilnehmer davon, dass sie nach kurzer Zeit in die Situation hineingezogen werden und alles im Moment sehr wirklichkeitsgetreu erscheint. Die Puppen muten dann gar nicht mehr so künstlich an.“ Noch lebensechter wird es, wenn Monitoring ins Spiel kommt. Es ist auch möglich, Parameter wie Sauerstoffsättigung oder Blutdruck zu messen. Prim. Trimmel: „Natürlich müssen wir manche Handlungen symbolisieren, zum Beispiel eine Kaiserschnitt-OP. Wichtig sind vielmehr die Zeitabläufe. Wir verbessern die Zusammenarbeit im Team und die Kommunikation.“ Denn diese kommt in Stressmomenten oft zu kurz. Durch die eingeengte Wahrnehmung in Krisensituationen hört man z. B. weniger gut, was dazu führen kann, dass Anweisungen einfach nicht oder zu spät befolgt werden. „Geübt wird deshalb etwa, dass auf jede Anordnung eine Rückmeldung zu erfolgen hat. Wichtig auch, um selbst in der größten Hektik zwischendurch kurz zu reflektieren und zuzuhören, damit gemeinsam ein Plan umgesetzt werden kann“, beschreibt Prim. Trimmel einige Strategien.