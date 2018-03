Tom Jones und Co.: Kommende Konzerthighlights

Tom Jones

Mit 77 Jahren legen die meisten Menschen ganz gerne entspannt die Füße hoch. Nicht so Tom Jones – der genießt in den vergangenen Jahren seinen zweiten musikalischen Frühling. Seine letzten Alben wurden von Kritikern und Fans mit Lob überschüttet – und als Juror von „The Voice UK“ angelte er sich wieder junge Fans. Am 26. Juni kommt der „Tiger“ mit seinen größten Hits in die wunderbare Kulisse des Steinbruch St. Margarethen. Karten gibt es ab heute, 10 Uhr: www.oeticket.com.