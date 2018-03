Lob für Ronaldo: „Der König erobert Paris“

Spaniens Presse stimmte nach Reals achtem Viertelfinaleinzug in Folge Lobeshymnen an. „Der König erobert Paris“, schrieb die Marca über Ronaldo, der sein zwölftes Saisontor in der Champions League anschrieb. Der Portugiese hat in allen acht Spielen des laufenden Bewerbs zumindest einen Treffer erzielt. Mit seinen Toren im Finale 2017 hat Ronaldo bereits neun Partien in Serie getroffen und liegt nun gleichauf mit dem diesbezüglichen Rekordhalter Ruud van Nistelrooy (2002 bis 2003).