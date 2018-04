Garmin vivomove HR: Smarte Uhr mit Zeitproblem

Für ambitionierte Sportler dürften daher andere Modelle die erste Wahl sein, zumal sich auch das Angebot an vorinstallierten Aktivitätsprofilen für Kraft- und Cardiotraining in Grenzen hält. Apps für etwa Biken oder Schwimmen fehlen zur Gänze. In erster Linie zählt die vivomove eben Schritte und – darauf lässt bereits das Kürzel HR schließen – misst den Puls. Dies allerdings zuverlässig und wie von Garmin versprochen rund fünf Tage am Stück. Danach lässt sich die Uhr mit einer Akkuladung rund weitere zwölf Tage ohne smarte Features nützen.