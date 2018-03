Frühlingsgefühle: Alles nur Chemie

Tatsächlich tut sich aber auch etwas im Körper, und zwar im Hormonsystem. Der Schlüssel liegt hier in der vermehrten Aufnahme von Sonnenlicht. Übrigens auch bei bedecktem Himmel und im Schatten, denn es geht um die UV-Strahlung, die wir über die Netzhaut der Augen aufnehmen und um die Anzahl an Stunden, in denen es hell ist. Mehr Licht löst eine Reihe von Vorgängen im Körper aus: Vitamin D bewirkt Stimmungsaufhellung, sorgt für tiefen Schlaf, ein gut funktionierendes Immunsystem, unterstützt die Gehirnleistung und befähigt uns, mit Stress besser fertig zu werden. Im Winter entsteht oft ein Mangel, der sich dann bei Aktivität im Freien unter UVB-Einstrahlung meist wieder ausgleicht. Das Vitamin muss nämlich erst in der Haut aktiviert werden, bevor es zur Verfügung steht. Der Körper produziert weniger Melatonin. Damit steigt die Aktivitätsbereitschaft, das Ruhebedürfnis geht zurück. Der als Schlafhormon bekannte Stoff bestimmt den Tag-Nacht-Rhythmus und wird in der Zirbeldrüse im Zwischenhirn bei Dunkelheit gebildet.