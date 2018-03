WAC denkt an Ex-Rapid-Trainer Zoran Barisic

„Zoki“ plaudert mit dem WAC! Wenn’s stimmt, was da gestern aus Wien Richtung Süden drang, dann will WAC-Präsident Dietmar Riegler Samstag für den Fall der Fälle – so er mit dem Auftritt seiner Elf gegen den LASK nicht zufrieden ist – gewappnet sein: Zoran „Zoki“ Barisic soll mit seinem Standard-„Co“ Norbert Schweitzer heute mit der WAC-Führung an einem Tisch sitzen! Eingefädelt hat’s mit Zoran Miljus jener Manager, der zuletzt Sasa Jovanovic brachte. Barisic machte Rapid zwischen 2013 und 2016 dreimal in Serie zum Vizemeister, ehe ihn der damalige Sportchef Andreas Müller – nicht nur aus sportlichen Gründen – eliminierte. Ab Februar 2017 ließ sich „Zoki“ dann auf ein Himmelfahrtskommando bei Erstligist Karabükspor (Tür) ein, das aber nach rund drei Monaten auch schon beendet war. Diese Aktion lief bereits nicht mehr über seinen alten Berater Christian Sand, der ja auch Heimo Pfeifenberger vertritt.