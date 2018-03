Didi sucht den Kochgiganten

Dass Didi Maier der Sinn für Kulinarik in die Wiege gelegt wurde, steht außer Zweifel. Allerdings hat ihm seine Mutter, die berühmte Haubenköchin Johanna Maier, nicht nur die Liebe zum Kochen, sondern auch die Begeisterung und den Ehrgeiz Neues zu entdecken beigebracht, und so ließ auch bei ihm der Erfolg nicht lange auf sich warten. Seit 2014 kocht er Fleischliebhaber, Fischfans und Vegetarier in seinem „DIDIlicious“ im Europark ein, und seit Ende 2015 kommen in seiner „Bakery“, ebenfalls in der Shopping-Mall, auch Naschkatzen voll auf ihre Kosten.