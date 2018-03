Steirer wirft eigener Mutter Blumentopf an Kopf

Der Vorfall ereignete sich in Frauental an der Laßnitz in einem Wohnhaus. Zunächst ging der Weststeirer auf seine Mutter los und warf ihr einen Blumentopf an den Kopf. Die Frau wurde verletzt und flüchtete aus dem Haus. Daraufhin verbarrikadierte sich der 36-Jährige im Obergeschoß und begann, die Einrichtung zu demolieren. Seine Schwester verständigte die Polizei, doch diese bewarf der Randalierer ebenfalls mit Gegenständen.