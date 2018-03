Wie die Technik-Revolution den Fußball verändert

Hightech spielt in Spanien übrigens auch eine Rolle bei der Qualität des Fußballs an sich, nicht nur bei der Bildqualität. La Liga betreibt ein Tool namens Mediacoach, das Trainern und Spielern hilft, ihr Spiel zu verbessern und sich auf die nächste Begegnung vorzubereiten. Mediacoach sammelt Aufzeichnungen aller Ligaspiele und stellt sie allen Mannschaften zur Verfügung. Trainer nutzen es zur Nachbesprechung und Matchvorbereitung. Die Crux an der Sache, und wohl auch der Grund, wieso es so ein System bisher nur in Spanien gibt: Alle Vereine müssen der Zurverfügungstellung ihrer Aufzeichnungen zustimmen. In zerstrittenen Ligen wohl nicht gewünscht.