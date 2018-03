Jägerin warnt: „Wildtier-Babys nicht anfassen!“

Ein Nachbar hatte in der Nähe seines Anwesen einen ein bis zwei Tagen alten Feldhasen gefunden und zu Jägerin Alice W. gebracht. Es habe einige hämische Kommentare gehagelt, trotzdem nahm sich die Tierfreundin umgehend des kleinen Findelkindes an - zu diesem Zeitpunkt brachte das Jungtier gerade einmal 160 Gramm auf die Waage. Dank der tollen Pflege hat der Vierbeiner mittlerweile ein Gewicht von 410 Gramm erreicht. In einigen Wochen, wenn der kleine Racker nicht mehr auf Milch angewiesen sein wird und in der Natur überleben kann, wird er ausgewildert. Alice W.: “Wichtig: Wenn ein junges Wildtier in der Natur gefunden wird, sollte es nicht angefasst werden. Das Muttertier wird es dann nicht mehr annehmen und der Tod des Babys ist damit vorprogrammiert."