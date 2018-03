Bursch (14) bedroht Mutter und Bruder mit Messer

„Habe keine Angst zu sterben“

Die 42-jährige Mutter alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten schickten den 17-jährigen aus der Wohnung. Der 14-Jährige hatte sich in einer Nische versteckt. Aufforderungen der Polizisten, rauszukommen, ignorierte er zunächst, auch hielt er weiterhin das Messer in der Hand, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. „Ich habe keine Angst zu sterben“, teilte er den Beamten mit. Als diese ihre Dienstwaffen zogen und auf den Burschen richteten, ließ der 14-Jährige das Messer fallen. Gegen seine Festnahme versuchte er sich noch zu wehren. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Sein 17-jähriger Bruder hat bei der Attacke Abschürfungen und Rötungen erlitten. Das Jugendamt wurde verständigt.