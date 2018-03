Fahnder entdecken in Weinkeller 5,2 Tonnen Kokain

Rekordfund in Kolumbien: Im Weinkeller eines Gehöfts in der Nähe von Carepa rund 450 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bogota haben Drogenfahnder 5,2 Tonnen Kokain entdeckt. Die Drogen gehörten dem Clan del Golfo, dem größten kolumbianischen Verbrechersyndikat, wie das Verteidigungsministerium des Landes am Dienstag mitteilte.