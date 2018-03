Jetzt deutet viel auf Schwarz-Grün hin

Nur ein Ressort für die Grünen?

Was am Ende des Tages bedeuten könnte, dass die Schwarzen den Grünen nur mehr einen Sitz in der Regierung anbieten. Ob sie damit leben können, wird man sehen. Doch mit knapp 11 Prozent muss man sich halt nach der Decke strecken. So könnte etwa das Verkehrsressort, das bisher in grüner Hand war, zu den Schwarzen wandern. Das Ressort ist in den letzten Monaten ja zum persönlichen Steckenpferd von LH Günther Platter geworden.