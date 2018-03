Einbrecher stahlen Zigaretten, aber kein Bargeld

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag trieben bisher noch unbekannte Einbrecher in Spittal an der Drau ihr Unwesen. Sie scheiterten aber an einer Fensterscheibe und Türen! Ohne Erfolg versuchten die Täter ein Fenster einzuschlagen und Türen aufzuzwängen um in das Innere einer Freizeitanlage sowie eines Restaurants einzubrechen. In beiden Fällen gelang es ihnen aber nicht.