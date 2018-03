Tirol auf der größten Reisemesse der Welt

Hoch sind die Erwartungen an die Werbewirksamkeit der Rad-WM. Biken in allen Varianten gilt als eines der wachstumsstärksten Segmente im Sommertourismus. Durch E-Bikes werden auch Tirols Berge für ein breites Rad-Publikum interessant. Eine Eurac-Studie hat das Potenzial in den Hauptherkunftsmärkten für alpine Destinationen erhoben und mit 15,8 Millionen Rennradfahrern, 18,7 Millionen Mountainbikern und 40,4 Millionen Trekkingbikern festgemacht.