Bilderbuch: Funkytime in ehrwürdigen Jazz-Gemäuern

Über das permanente Säbelrasseln in den gängigen Social-Media-Plattformen sind Bilderbuch längst hinausgewachsen. Österreichs heißester Export hat sich nach einer extensiven Tour 2017 mit unvergesslichen Shows wie den drei ausverkauften Open-Airs in der Arena oder dem Gig beim Frequency Festival längst sein eigenes Denkmal gesetzt und muss in den Abkühlphasen nicht zwingend Präsenz heucheln. Die Shows verkaufen sich sowieso aus – so geschehen bei den wenigen ausgewählten Österreich-Gigs hier im März und auch bei den meisten für die angekündigte Deutschland- und Schweiz-Tour kommenden April. Wenn sich im virtuellen Netz schon mal was rührt, dann aber gewaltig.