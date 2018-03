„Far Cry 5“: Zombies, Aliens und der Vietnamkrieg

Ubisoft spendiert seinem kommenden Open-World-Shooter „Far Cry 5“ eine ganze Menge interessante Zusatzinhalte - zumindest, wenn man zusätzlich zum 60 Euro teuren Hauptspiel für 30 Euro Aufpreis gleich auch den Season Pass kauft. Im Season Pass werden drei von der Hauptgeschichte um die Sekte des Joseph Seed losgelöste Kurzgeschichten erzählt, die abwechslungsreicher nicht sein könnten. „Far Cry 5“-Gamer werden darin auf den Mars, in den Vietnamkrieg und in die Zombie-Apokalypse geschickt. Für die Umsetzung zeichnen die Macher des „Far Cry 3“-Spin-offs „Blood Dragon“ verantwortlich. „Far Cry 5“ erscheint am 27. März für PC, PS4 und Xbox One.