Im Mühlviertel ist die nächste Gemeindefusion fix!

Seit Anfang der 1980er Jahre wird über die Fusion diskutiert. Nun hat es mit der Zusammenlegung endlich geklappt. Bei der Gemeinderatssitzung in Afiesl wurde die „Zweiteilung“ des 400-Seelen-Ortes abgesegnet. Der Großteil kommt zur Gemeinde St. Stefan am Walde, die Ortschaft Waldhäuser noch in diesem Jahr zur Gemeinde Helfenberg. Vor allem darüber wurde heftig debattiert. Ein Bürgerforum forderte, dass mehrere Ortsteile an die Nachbargemeinde abgetreten werden sollen.