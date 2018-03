Glosende Putzfetzen: 100 Gäste mussten aus Hotel

Glück im Unglück hatten 100 Hotelgäste in der Nacht auf Mittwoch in einem Hotel am Katschberg: Nach der Schreckensmeldung, dass in der Wäschekammer ein Feuer ausgebrochen ist, mussten sie alle so schnell wie möglich das Gebäude verlassen. Vier freiwillige Feuerwehren waren sofort vor Ort und löschten die Flammen. Alle Gäste konnten nach einer knappen Stunde wieder zurück in ihre Zimmer.