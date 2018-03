Spartipps für das Wiener Studentenbudget

Die jährliche Stromabrechnung trifft euch immer besonders hart? Mit einfachen Tricks kann man wirklich effizient Kosten senken. Das Ganze beginnt schon beim Fenster - wer immer gut durchlüftet, statt ewig kippt, der wird im Winter damit auch weniger heizen müssen - denn die frische Luft kommt schneller in den Raum und die Kälte kann sich nicht über Stunden hineinschwindeln. Auch beim Wäsche waschen gibt es einige Tipps, wie zum Beispiel einen hohen Schleuderwaschgang zu verwenden, um den Trockner nicht so lange anwerfen zu müssen und besonders wichtig ist es, die Waschgänge in der Anleitung durchzulesen - viele Maschinen besitzen schon Programme, die bereits mit 30 Grad in kurzer Zeit die Wäsche sauber bekommen. Mehr Tipps gibt es bei Wien Energie.