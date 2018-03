Pink warnt: „Instagram ist nicht das echte Leben“

Ein Freund von ihr sei gerade dabei, seine Ehe zu zerstören, weil er online einer "Happy-People-Fantasie" nachjage, "die es so nicht gibt". Sie wünsche sich, dass die Leute wieder mehr echte Gefühle zuließen, sagt sie: "Manchmal möchte ich ihnen die Smartphones aus der Hand reißen und sie umarmen." Diese Idee hat sie in ihrem Song "Better Life" aus ihrem aktuellen Album "Beautiful Trauma" verarbeitet.