Kim Kardashian schlürft oben ohne Nudeln

Seit dem Jahreswechsel zeigt sich Kim Kardashian so nackt wie schon lange nicht mehr auf Instagram. Ob oben ohne im Pelzmantel, im Mini-Stringtanga in lasziver Pose oder nur mit Höschen bekleidet im Bett: Die „Keeping Up With The Kardashians“-Beauty weiß einfach, wie sie sich im Gespräch hält ...