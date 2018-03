Die Salzburger „Bullen“ sind für Stöger rotes Tuch

Dortmund-Trainer Peter Stöger gewann in seiner Österreich-Zeit nur das erste Spiel gegen Salzburg, danach folgten dreizehn Duelle ohne Sieg. Ein 0:4 kostete 2006 den Job, auch in der Meistersaison 2012/13 gab es keinen vollen Erfolg. Im Video oben sehen Sie, was „Krone“-Experte Michi Konsel zum EL-Kracher zu sagen hat!