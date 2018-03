Pharma-Riesen buhlen um Daten von Patienten

In der Pharmabranche herrscht Goldgräberstimmung. Doch kein neu entdeckter Wirkstoff, sondern die Patienten selbst mit ihren Leiden und Medikamenten sind in den Fokus gerückt: Die Unternehmen buhlen um die Masse an Informationen, die inzwischen elektronisch verfügbar sind und damit gezielt ausgewertet werden können - also um „Big Data“ aus Krankenakten, Versicherungsstatistiken und Melderegistern.