NBA-Star Love: Panikattacke während eines Spiels

Der fünffache Allstar der Cleveland Cavaliers schrieb, dass er während eines Spiels in dieser Saison eine Panikattacke erlitten habe und den Großteil seines Lebens davor Angst hatte zu akzeptieren, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung sei. „Du lernst, was es bedeutet ‘ein Mann‘ zu sein. Es ist wie ein Spielplan: sei stark. Rede nicht über deine Gefühle“, berichtete der Teamkollege von Superstar LeBron James.