Lkw stürzt 15 Meter von Autobahn in die Tiefe

Horror auf der Pyhrnautobahn in der Steiermark: Mit einem Sattelschlepper durchbrach am Dienstag ein Tscheche zwei Leitschienen und stürzte in den Folge 15 Meter tief auf die Schnellstraße S36. Der 53 Jahre alter Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt und war sofort tot. Sekundenschlaf könnte die Unfallursache gewesen sein.