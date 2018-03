Hirscher startet NICHT im Abfahrtstraining in Aare

Ski-Star Marcel Hirscher wird erst am kommenden Mittwoch nach Aare reisen und daher auf das dortige Abfahrtstraining verzichten! Der 29-Jährige, der am vergangenen Wochenende in Kranjska Gora vorzeitig – und zum siebenten Mal in Folge – den Gesamtweltcup fixiert sowie sich die Kugeln in Riesentorlauf und Slalom geholt hatte, will in Schweden zusätzlich zu seinen Spezialdisziplinen aber im Super-G starten.