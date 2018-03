Das Todesurteil: „Ich habe einen anderen“

Tödliche Aussprache

Am Dienstag hat der Kroate Dragan N. (44) ein Geständnis abgelegt, gab an, seine von ihm getrennt lebende Frau Sarajka (46) wegen einer Aussprache besucht zu haben. „Er schlief bei ihr, am Montagmorgen kam das Thema wieder auf die Trennung“, weiß Birgit Ahamer, Sprecherin der Welser Staatsanwaltschaft. Alkohol dürfte nicht im Spiel gewesen sein, als Dragan D. mehrmals auf seine Gattin einstach. Sie war nach Bad Schallerbach gezogen, weil hier ihre Schwester lebt. Das Paar hat zwei Kinder (13 und 18 Jahre), die in Kroatien leben.