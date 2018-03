Tottenham empfängt Juventus mit breiter Brust

Setzt sich Tottenham gegen Paulo Dybala und Co. tatsächlich durch, wäre es das erst zweite CL-Viertelfinale der Klubgeschichte. Zum bisher einzigen Mal gelang das in der Saison 2010/11, als man sich gegen Real Madrid (gesamt 0:5) ohne Chance präsentierte. Historisch könnte der Abend auch für Juve werden: Ein Europacupsieg in London gelang in sechs Versuchen bisher noch nie, und der wird am Mittwoch - von einem hohen Remis oder Elferschießen abgesehen - wohl nötig sein.