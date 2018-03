Ein Traum von einem Winter für unsere Skigebiete

„Endlich ein Winter wie es sich gehört. Wir haben immer noch Schnee auf der Sonnenhängen“, freut sich Franz Schafflinger, Geschäftsführer der Gasteiner Bergbahnen. Besonders der Februar ist ein traditionell guter Monat im Gasteiner Tal. Schafflinger: „Wir durften heuer besonders viele Ski-Urlauber aus Skandinavien begrüßen.“

Die gute Stimmung in den Skigebieten ist an allen Ecken und Enden zu spüren. Da schlägt das Touristiker-Herz höher. Gar als „traumhaft“ bezeichnet Geschäftsführer Bernhard Gruber den Winter in der Wildkogel-Arena in Bramberg: „Wir sind wirklich hochzufrieden mit der Saison.“ Die gleiche frohe Botschaft verkünden die Schmittenbahnen in Zell am See und Obertauern.