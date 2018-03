Salzburg-Fans sorgen in Dortmund für Vereinsrekord

Rekord-Stimmung bei den „Bullen“: Meister Red Bull Salzburg wird von so vielen Fans wie noch nie in der seit 2005 währenden Red-Bull-Ära zu einem Auswärtsspiel begleitet! Rund 2000 Anhänger werden am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Borussia Dortmund dabei sein, gaben die Salzburger am Dienstag bekannt.