Ausbau der Westbahn ist fast auf Schiene

Verschwenkung zum Flughafen fix

Doch wo soll die neue Bahnstrecke entlangführen, für die ein maximal 150 Meter breiter Geländestreifen fixiert wurde? In Leonding verläuft die Trasse weitestgehend am Bestand. Jedoch wird wegen der Gleisverbreiterung die Linzer Lokalbahn in diesem Bereich leicht verlegt. Vor der Unterführung Paschinger Straße schwenkt die Trasse nach Süden hin zum Flughafen Hörsching.