Ein Drittliga-Anpfiff zum Kopfschütteln!

Stadl-Paura

Während Steyr in der Türkei war und Gurten sowie Vöcklamarkt in Istrien, trainierte der Tabellen-13. drei Tage am vom eigenen Platz 40km entfernten OÖFV-Kunstrasen in Linz, nächtigte dabei im Kremstalerhof. Coach Renner: „Erfüllte auch den Sinn eines Teambuildings!“