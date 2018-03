„Ich will den teuersten Champagner, den Sie haben“

Nach ihren Ausflügen als Model und Designerin in Los Angeles und London zieht es das ehemalige ATV-Starlet wieder öfter nach Wien. So feierte Tara ihren 25. Geburtstag ebenfalls in ihrer ehemaligen Heimatstadt. Wie exzessiv die Feier über die Bühne ging und welche provokativen Sager der Medienprofi wieder einmal geliefert hat? Adabei-TV war exklusiv bei Taras Geburtstagsparty dabei.